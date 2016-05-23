Україна зобов'язується вчасно завершити будівництво конфайнменту на ЧАЕС - Порошенко

Україна зобов'язується у встановлені строки завершити будівництво конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час пленарного засідання Всесвітнього гуманітарного саміту Організації Об'єднаних Націй сьогодні в Стамбулі.

"Україна зобов'язується за допомогою донорів у встановлені терміни завершити створення та будівництво конфайнменту в Чорнобилі", - сказав він.

Порошенко також зазначив, що Україна підтримує ідею скликання окремого форуму наступного року під егідою ООН для ефективнішої діяльності міжнародних регіональних організацій з попередження та розв'язання конфліктів.

Читайте такожГолова ЧАЕС анонсував завершення будівництва нового укриття до кінця року

Як повідомляв УНІАН, у квітні голова ЧАЕС Ігор Грамоткін заявляв, що робота по спорудженню над зруйнованим четвертим енергоблоком нового укриття ЧАЕС та сухого сховища для відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) буде завершена до кінця 2016 року. Після проведення всіх необхідних випробувань 2017 року об'єкти введуть в експлуатацію.