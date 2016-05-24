Світові ціни на нафту продовжують знижуватися

Світові ціни на нафту у вівторок знижуються під тиском від зміцнення долара і на очікуваннях інвесторів даних щодо запасів енергосировини в США від Американського інституту нафти (API), свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,48% - до 48,12 долара за барель, на нафту марки WTI - на 0,42%, до 47,88 долара за барель, повідомляє Прайм.

Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) зріс на 0,08%, до 95,32 пункту. Зміцнення американської валюти робить нафту, що торгуєтсья у доларах, дорожчою для інвесторів, які володіють іноземною валютою.

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Водночас, інвестори очікують публікації в ніч з вівторка на середу даних API щодо запасів нафти в США за тиждень, що завершився 20 травня. За оцінками агентства Рейтер, запаси скоротилися на 2,5 мільйона барелів, до 538,8 мільйона барелів. Запаси бензину, згідно з прогнозом, знизилися на 1,3 мільйона барелів, а дистилятів - на 1 мільйон барелів. Агентство пояснює свій прогноз зниженням попиту на енергосировину і підготовкою Сполучених Штатів до літнього сезону.

Незначно тиснуть на вартість нафти, як і раніше, побоювання інвесторів глобального надлишку сировини на ринку. Зокрема, Канада поступово відновлює виробництво на великих комплексах, які були закриті протягом двох тижнів через пожежу у провінції Альберта. Поки вони були закриті, видобуток нафти в Канаді скоротився приблизно на 1 мільйон барелів у день. Аналітики також обговорюють потенціал збільшення поставок з Лівії - державна National Oil Co. раніше заявила, що відвантажила 660 тисяч барелів нафти зі східного порту країни.