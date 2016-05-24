Южно-Українська АЕС відмовляється від російського ядерного палива, збільшуючи частку американського

Южно-Українська атомна електростанція завантажила на блок №3 менше половини ядерного палива російського виробництва компанії «ТВЕЛ», оскільки збільшила в реакторі частку палива, яке вироблено американсько-японської компанією Westinghouse, повідомляє прес-служба станції.

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Згідно з повідомленням, 19 травня було завершено завантаження активної зони реактора третього енергоблоку Южно-Української АЕС. У неї вміщені 80 паливних касет російської компанії «ТВЕЛ» і 83 зміцнені тепловиділяючі збірки транснаціональної фірми «Westinghouse» (тип палива ТВС-WR).

«Прийняттю позитивного рішення про завантаження ТВЗ-WR передувала скрупульозна перевірка палива. Обстеження тепловиділяючих збірок виконували фахівці компанії-виробника «Westinghouse» та Южно-Українській АЕС, із застосуванням обладнання стенду інспекції та ремонту ТВС», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що завантаження проведено в заплановані терміни. Цьому сприяла виконана в 2015 році модернізація перевантажувальної машини та її системи управління.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як в 2015 році майже все паливо постачалося з Росії. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

Раніше голова Westinghouse Денні Пан заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля відзначали, що Україна планує в 2016 році використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій з 15. Крім того, у лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива американської компанії Westinghouse.