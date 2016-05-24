Україна з початку року скоротила видобуток нафти майже на 12%

Видобуток нафти в Україні в січні-квітні 2016 року скоротилася порівняно з січнем-квітнем 2015 року на 11,7% – до 552 тисяч тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

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Видобуток нафти в квітні порівняно з березнем 2016 року залишилася на тому ж рівні - 140 тисяч тонн. Порівняно з квітнем 2015 року видобуток знизився на 9,7%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні 2015 року скоротився порівняно з 2014 роком на 11,8% – до 1,801 мільйона тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є "дочки" НАК "Нафтогаз України" - "Укргазвидобування" та "Укрнафта", в якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.