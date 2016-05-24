Британія після п'ятирічної перерви відновлює видобуток сланцевого газу
Влада англійського графства Північний Йоркшир схвалила заявку газової компанії Third Energy на освоєння газового родовища біля селища Кірбі Міспертон.
Видобуток сланцевого газу методом гідророзриву геологічного шару (фрекінгу) відновиться у Великобританії вперше з 2011 року, повідомляє ТАСС.
"Про це стало відомо після того, як у понеділок влада англійського графства Північний Йоркшир схвалила заявку газової компанії Third Energy на освоєння саме таким способом газового родовища біля селища Кірбі Міспертон", - говоритмся в повідомленні.
Зазначається, що своє рішення плановий комітет ради графства прийняв сімома голосами проти чотирьох. Подібний вердикт викликав бурхливу негативну реакцію представників природоохоронних організацій, які зібралися біля будівлі ради графства в містечку Норталлертон, які пригрозили депутатам притягнути їх до відповідальності.
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"Британське представництво міжнародної екологічної організації Greenpeace назвало санкціонування місцевою владою заявки "гірким розчаруванням" з присмаком неминучості, враховуючи настрій правлячого в країні кабінету торі на користь відновлення видобутку сланцевого газу з використанням методики гідророзриву шару", - підкреслює видання.
Third Energy приступить до видобутку газу, використовуючи пробурену нею ще в 2013 році свердловину глибиною 2 милі (3,2 км), іменовану KM-18.