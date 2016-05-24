Британія після п'ятирічної перерви відновлює видобуток сланцевого газу

Видобуток сланцевого газу методом гідророзриву геологічного шару (фрекінгу) відновиться у Великобританії вперше з 2011 року, повідомляє ТАСС.

"Про це стало відомо після того, як у понеділок влада англійського графства Північний Йоркшир схвалила заявку газової компанії Third Energy на освоєння саме таким способом газового родовища біля селища Кірбі Міспертон", - говоритмся в повідомленні.

Зазначається, що своє рішення плановий комітет ради графства прийняв сімома голосами проти чотирьох. Подібний вердикт викликав бурхливу негативну реакцію представників природоохоронних організацій, які зібралися біля будівлі ради графства в містечку Норталлертон, які пригрозили депутатам притягнути їх до відповідальності.

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"Британське представництво міжнародної екологічної організації Greenpeace назвало санкціонування місцевою владою заявки "гірким розчаруванням" з присмаком неминучості, враховуючи настрій правлячого в країні кабінету торі на користь відновлення видобутку сланцевого газу з використанням методики гідророзриву шару", - підкреслює видання.

Third Energy приступить до видобутку газу, використовуючи пробурену нею ще в 2013 році свердловину глибиною 2 милі (3,2 км), іменовану KM-18.