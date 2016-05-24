У Citigroup прогнозують подорожчання нафти до 65 доларів наступного року

Аналітики міжнародного фінансового холдингу Citigroup прогнозують, що середня вартість бареля нафти марки Brent підвищиться до 50 доларів в третьому кварталі 2016 року і до 65 доларів до кінця 2017 року, повідомляє Lenta.ru з посиланням на доповідь банку.

"Свій прогноз експерти пояснюють уповільненням зростання видобутку країнами, що не входять до ОПЕК. Крім того, поточного року виникли серйозні перебої з поставками з Нігерії, Лівії та Канади. Як наголошується в доповіді фінансової групи, в найближчому майбутньому не передбачається приводів для зниження цін", - йдеться в повідомленні.

При цьому аналітики вважають, що відмітки в 50 доларів за барель може бути досягнуто й раніше початку третього кварталу поточного року.

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Зазначається, що у своєму попередньому прогнозі експерти підкреслювали, що досягнення такого рівня ціни малоймовірно до четвертого кварталу 2016 року. До кінця 2017-го вони раніше передбачали ціну в 60 доларів за барель.

Нафта марки WTI, на думку експертів Citigroup, проб'є позначку в 50 доларів за барель вже до кінця поточного року, а до кінця наступного - сягне 61 долара за барель.

Днем раніше прогноз за ціною нафти поліпшили аналітики банку Goldman Sachs. Згідно з їхнім прогнозом, поточного року середня ціна бареля Brent складе 45 доларів (згідно з попередньою оцінкою - 39 доларів). Також підвищено прогноз по марки WTI - з 38 до 45 доларів за барель.