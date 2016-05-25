Ціни на нафту наблизилися до $50 за барель

Ціни на нафту наблизилися до позначки $50 за барель під час торгів середи, при цьому вартість американської нафти оновила максимум більш ніж семи місяців після виходу даних про більше, ніж очікувалося, скорочення запасів у США за минулий тиждень.

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Підтримку нафтовому ринку надав також нічний підйом Уолл-стріт і сильні дані про продажі будинків в США, які посилюють ймовірність підвищення ключової ставки ФРС вже в червні.

Сьогодні вранці ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 0,65 відсотка до $49,27 за барель. Раніше був досягнутий максимум із середини жовтня - $49,35.

Ф'ючерси на нафту Brent до цього часу торгуються поблизу $49,19 за барель, що на 1,19 відсотка вище за попереднє закриття.

Запаси нафти в США скоротилися минулого тижня на 5,1 мільйона барелів до 536,8 мільйона, показали дані Американського інституту нафти (API) у вівторок. Це вдвічі перевищило очікування аналітиків, опитаних Рейтер.

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Запаси бензину збільшилися на 3,6 мільйона барелів, а запаси дистилятів, включаючи топковий мазут і дизельне паливо, знизилися на 2,9 мільйона барелів, за даними API.

Офіційні показники Управління енергетичної інформації (EIA) будуть опубліковані в середу в другій половині дня.

Ціни на нафту отримали підтримку від зростання на фондовому ринку США, який завершив торги вівторка зростанням основних індексів, і проігнорували зміцнення долара, який в ході азіатської сесії в середу вранці наблизився до 10-тижневого піку щодо євро. Зміцнення долара зазвичай робить імпорт дорожчим для покупців, що використовують інші валюти, що може призводити до зниження попиту.