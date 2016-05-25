"Газпром" передумав видобувати газ на шельфі Ізраїлю – ЗМІ

Російський монополіст «Газпром» більше не цікавиться участю в проекті освоєння родовища «Левіафан» на шельфі Ізраїлю в Середземному морі. Про це «Ведомостям» повідомив представник компанії.

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Він повідомив, що російська компанія також відмовилася від ідеї освоєння інших проектів в Ізраїлі. Причини цього співрозмовник не уточнив.

Як нагадує видання, «Газпром» вів переговори про купівлю 30% в проекті консорціуму компаній-операторів, в який входили ізраїльські Delek Drilling, Avner Oil & Gas і Ratio і американська Noble Energy. Тоді ж інтерес до проекту проявляли Total, ExxonMobil, ConocoPhillips і Chevron, однак «Газпром» був готовий заплатити більше за інших, писала ізраїльська Globes.

Як відзначає керівник напрямку СПГ в ICIS Heren Роман Казьмін, рішення російської компанії виглядає логічним, оскільки уряд Ізраїлю, згідно з діючими законами, може перенаправляти вже законтрактований закордонними покупцями газ на внутрішній ринок у разі необхідності. Експерт зазначив, що при цьому ціни регулюються державою. Він додав, що саме це стало причиною відмови від участі в проекті австралійської Woodside Petroleum Ltd в 2014 році.

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Є й політичні причини: «Газпром» розглядає Бахрейн і Кувейт в якості пріоритетних ринків, але важко уявити, що ізраїльський газ піде в Кувейт, каже Казьмін. «Газпром» може знайти і цікавіші проекти в регіоні, в тому числі в Ірані, з якого нещодавно зняли санкції, зазначає він.

Проект дорогий і політично ризикований, погоджується аналітик «Сбербанк CIB» Валерій Нестеров. США і Європейське співтовариство розглядають ізраїльські родовища як можливу альтернативу російському газу, говорить аналітик. Але «Газпром», можливо, вирішив, що у нього достатньо власних ресурсів для нарощування поставок до Європи без участі в цьому проекті, укладає Нестеров. Тим більше у компанії вже зараз суттєвий профіцит видобувних потужностей.

Морське родовище «Левіафан» було відкрито в 2010 році, воно може містити близько 620 млрд куб. м природного газу.