Запорізька АЕС відключила на плановий ремонт блок №5

Запорізька атомна електростанція відключила від енергосистеми країни блок №5 для проведення планового середнього ремонту, йдеться в повідомленні держкомпанії «Енергоатом».

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«25 травня о 00:01 енергоблок №5 Запорізької АЕС відключений від енергомережі і виведений в плановий середній ремонт тривалістю 65 діб. Планове закінчення ремонту – 28 липня 2016 року», - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, в даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 2 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 1 980 МВт.

Тривають планові ремонти енергоблоків №1, №2 і №3. Йде 159 доба капітального ремонту енергоблоку №1, 101 доба середнього ремонту енергоблоку №2 і 39 доба капітального ремонту енергоблоку №3.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) ‒ 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.