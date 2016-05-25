У Львові правоохоронці виявили підпільну газову АЗС

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ГФС у Львівській області, станом на 25 травня, за даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилучено газ пропан-бутан в кількості 4,5 тис. літрів на суму 35,7 тис. грн та грошові кошти. Вартість вилученого автозаправного комплексу встановлюється.

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За даними прес-служби, з початку року це вже п'ята нелегальна АЗС, діяльність якої припинена податковою міліцією Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині затримали українця, який віз з Польщі півтонни сиру і кави.