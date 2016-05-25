Shell анонсувала нові скорочення в компанії

Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву компанія.

"Англо-голландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell продовжує масштабні скорочення свого штату, на цей раз під ударом опинилися 2,2 тисячі осіб, це збільшить загальне число скорочень в компанії в 2015-2016 роках до як мінімум 12,5 тисячі осіб", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, нове скорочення штату торкнеться бізнесу компанії в сфері upstream (розвідка і видобуток) у Великобританії та Ірландії. Там роботу можуть втратити 475 осіб.

"Зараз важкі часи для нашої галузі, і ми маємо прийняти подальші важкі рішення, щоб зберегти конкурентоспроможність Shell на тлі поточного тривалого спаду", - сказав віце-президент Shell у Великобританії Пол Гудфеллоу.