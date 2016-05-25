Голова Держатомрегулювання назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків "Енергоатома"

Голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» через спроби компанії «Укрелектроват» стягнути з держкомпанії 127 млн грн сумнівної заборгованості.

Про це Божко повідомив на прес-конференції, уточнивши, що це не позиція відомства, а його особиста думка.

«Якщо блокуються рахунки підприємства («Енергоатома» - УНІАН) з річним обігом до 39 млрд грн, де працює більш як 30 тис. осіб, з 15 енергоблоками, що виробляють близько 60% електроенергії в країні, то це, на мою думку, якась диверсія», - сказав Божко.

«Коли я чую, що борг становить 127 млн грн, то мені ясно, що це якась провокаційна ситуація», - додав він, нагадавши, що раніше сума боргу була на рівні 5 млн грн, який виник у 90-х роках у період товарних взаємозаліків.

Разом з тим, голова Держатомрегулювання підкреслив, що згідно із законодавством, «Енергоатом» має забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинку блоків.

«Існує законодавча вимога, що експлуатуюча організація має, в тому числі, бути фінансово забезпеченою для підтримки і підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України. На сьогодні, якщо у них немає грошей, то очевидно, що це може позначитися, зокрема, на аспекті безпеки. В такому разі мені, як регулятору, доведеться зупиняти роботу енергоблоків, а НАЕК «Енергоатом» вирішувати проблеми з відновленням фінансування», - підкреслив Божко.

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Як повідомляв УНІАН, 18 квітня працівники виконавчої дирекції з юридичних питань та супроводження процедур закупівель НАЕК «Енергоатом» передали міністру юстиції України Павлу Петренку відкритого листа з вимогою втрутитися в ситуацію, що склалася навколо стягнення з «Енергоатома» на користь ЗАТ «Спільне підприємство «Укрелектроват» сумнівної заборгованості в розмірі 127,3 млн грн. Відповідне виконавче провадження відкрито відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про примусове виконання наказу Господарського суду Києва від 4 серпня 2011 року.

26 квітня близько 200 працівників українських АЕС приїхали до Києва для проведення пікету під будівлями Мін'юсту з метою звернути увагу на проблеми атомників.

У березні поточного року виконавча служба арештувала рахунки і майно «Енергоатома» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії.

В «Енергоатомі» зазначають, що окремої уваги потребує факт втрати можливості на законодавчому рівні запобігти вкрай негативним для держави наслідкам. Річ у тім, що 2 березня 2016 року президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії, зазначають в «Енергоатомі».

4 серпня 2011 року рішенням Господарського суду Києва з «Енергоатома» на користь «Укрелектроват» було стягнуто 127,3 млн грн. Цей борг не підтверджений жоднимри первинними бухгалтерськими документами, а заборгованість у розмірі 2,5 млн грн, яка значилася в бухгалтерському обліку «Енергоатома», в 2004 році була списана у зв'язку із закінченням строків позовної давності. Збільшення суми стягнення стало можливим у результаті проведення судової експертизи експертом одноосібно, висновки якого Міністерство юстиції України в 2014 році поставило під сумнів. У 2014 році з приводу штучного створення боргових зобов'язань за заявою «Енергоатома» Управлінням поліції в Шевченківському районі Києва було порушено кримінальне провадження.

Тим часом повідомляється, що проти службових осіб «Укрелектровата» розслідується ще одна кримінальна справа, порушена слідчим управлінням фінансових розслідувань головного Міжрегіонального управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків за фактом вчинення кримінального правопорушення у зв'язку із зменшенням бази оподаткування та несплатою податків.

В «Енергоатомі» підкреслюють, що незважаючи на незаперечні докази вчинення злочинів та численні звернення компанії, розслідування обох проваджень неправомірно затримується.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.