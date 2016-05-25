"Укрнафта" отримала торік майже 5,5 мільярда збитку

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" в 2015 році отримала чистий збиток у розмірі 5,44 мільярда гривень в порівнянні з прибутком у розмірі 1,265 мільярда гривень у 2014 році.

Про це повідомила прес-служба компанії, пославшись на підтверджену незалежними аудиторами фінансову звітність за 2015 рік, складену за міжнародними стандартами.

"На фінансові результати вплинуло суттєве зниження базової операційної прибутку. Але, більшою мірою погіршення фінансових показників ПАТ "Укрнафта" пояснюється рядом негрошових операцій з обліку резервів, які були проведені в кінці четвертого кварталу у відповідності зі стандартами МСФЗ", - сказано в повідомленні прес-служби компанії. Зокрема, згідно з повідомленням, були нараховані резерви за податковими зобов'язаннями на суму 2,6 мільярда гривень, штраф за несвоєчасну виплату дивідендів в розмірі 1,6 мільярда гривень, а також відрахування в резерви проблемної дебіторської заборгованості в розмірі 6,2 мільярда гривень. "Укрнафта" також нагадала, що протягом останнього кварталу 2015 року до державного бюджету були виплачені дивіденди за 2011-2014 роки в розмірі 2,4 мільярда гривень.

"На сьогоднішній день виплачено всі дивіденди, належні мажоритарному акціонерові", - уточнила прес-служба "Укрнафти".

У повідомленні також сказано, що "Укрнафта", незважаючи на нестабільну ринкову кон'юнктуру, увійшла в десятку найбільших платників податків України. Хоча у компанії є значна податкова заборгованість, яку компанія була не в змозі виплатити протягом року. Виходячи з цього, правління компанії запропонувало в найкоротші терміни провести досудову санацію підприємства. Такий механізм фінансового оздоровлення передбачає згоду кредиторів на реструктуризацію та погашення боргів, в той же час дозволяє компанії проводити модернізацію і розвиватися. Фінансове оздоровлення є також механізмом запобігання списання боргів та банкрутства.

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Як повідомляв УНІАН, до кінця 2015 року голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс для порятунку компанії запропонував розробити і затвердити план досудової санації "Укрнафти".

В середині березня ідею санації "Укрнафти" підтримав тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який під час позачергового засідання уряду зобов'язав "Нафтогаз України", Фіскальну службу і Міністерство економрозвитку активно підключитися до складання плану санації.

Станом на 1 січня 2016 року, борг "Укрнафти" становив понад 10 млрд гривень. На думку менеджменту компанії, податкова заборгованість виникла в основному з-за відмови мажоритарного акціонера "Укрнафти" - компанії "Нафтогаз України" - погашати свій борг перед нею в розмірі 50 млрд грн.

24 травня наглядова рада "Укрнафти" схвалив початок підготовки правління компанії до процедури досудової санації для вирішення проблеми заборгованості в розмірі 11 мільярдів гривень перед бюджетом.

Як розповів голова спостережної ради Андрій Коболєв, рішення про початок процедури досудової санації "Укрнафти" буде прийматися на зборах акціонерів, яке заплановано на 7 липня. За його словами, до зборів акціонерів наглядова рада має намір провести ще два засідання - 7 і 21 червня, на яких розглядатиметься підготовка компанії до санації.

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У свою чергу голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс повідомив, що задоволений прийняттям рішення про підготовку до санації. За його словами, якщо компанія не досягне згоди щодо плану фінансової стабілізації, то це дозволить "Укрнафті" продовжити фінансову діяльність та інвестувати у видобуток нафти.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.