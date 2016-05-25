На деяких вулицях Львова та у Винниках із 6 червня не буде світла (список)

Про це з посиланням на "Львівобленерго" пише ZIK.

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Для виконання робіт в електромережах необхідно провести організаційні та технічні заходи, щоб підготувати безпечні умови праці – здійснити планові відключення:

06.06.2016р. з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено послуги з електропостачання споживачам у м. Львів:

на вул. Сахарова, Героїв Майдану в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на підстанції № 799;

на вул. Зоряна, Підміська, Бабія в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції № 948;

на вул. Наступальна, Тракт Глинянський в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на підстанції № 1310;

на вул. Медової Печери в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на підстанції № 1367;

на вул. Жовківська, Остряниці в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на підстанції № 233.

м. Винники:

на вул. Забави в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції № 1584;

07.06.2016р. з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено послуги з електропостачання споживачам у м. Львів:

• на вул. Білінського в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції №467.

м. Винники:

• на вул. Забави в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції № 1584.

08.06.2016р. з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено послуги з електропостачання споживачам у м. Львів:

на вул. Шумського, Мила, Рудницького в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції №155.

09.06.2016р. з 08:00 до 17:00 год. буде тимчасово припинено послуги з електропостачання споживачам у м. Львів:

на вул. Суха, Медведецького, Багряного, Терлецького в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції №527.