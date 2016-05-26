Розенко пояснив, чому запропонував жителям сіл відмовитися від газу

Про це він сказав в ефірі Еспрессо.TV.

Розенко запевняє, що крім критичних зауважень, його "пропозиція знайшла колосальну підтримку тих людей, які знають, що таке енергозбереження".

Віце-прем'єр заявив, що йому повідомили чиновники деяких районів України про ефективну відмову від газу. Тепер, за його словами, зекономлені кошти вони витрачають на ліки.

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Міністр сказав, що негативно його пропозицію відмовитися селянам від газу сприйняли політики, які побудували свій бізнес на постачанні газу з Росії.

"Безумовно, критика була велика. Особливо серед політикуму, який свого часу побудував свій бізнес, свої статки на газовій трубі з Російської федерації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко запропонував жителям сільської місцевості подумати над відмовою від газу. Він зазначив, що ціна на газ в Україні не буде зменшуватися, а тому необхідно шукати більш дешеві альтернативи.

Нагадаємо, уряд України з 1 травня встановив єдину ціну на газ для населення – 6,88 грн/куб. м (6 879 тис. грн за 1 тис. куб. м), яка дорівнює закупівельній вартості імпортованого в країну природного газу.

Під час прийняття рішення Кабміну за ціною на газ 27 квітня перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

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Голова уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

Президент України Петро Порошенко назвав дане рішення Кабміну серйозним антикорупційним кроком.