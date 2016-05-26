Вартість Brent вперше з листопада перевищила $50

Світові ціни на нафту у вівторок продовжують активно зростати, нафта марки Brent вперше з 4 листопада 2015 року перевищила психологічну позначку в 50 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 04:27 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,28% - до 50,02 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,56% - до 49,84 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вартість нафти зростає на даних із США з комерційних запасів (крім стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 20 травня. Раніше повідомлялося, що вони знизилися на 4,2 мільйона барелів, або на 0,8% - до 537,1 мільйона барелів. Аналітики прогнозували скорочення лише на 2,45 мільйона барелів — до 538,85 мільйона барелів. Видобуток нафти в США протягом тижня скоротився на 0,27%, або на 24 тисячі барелів на добу — до 8,767 мільйона барелів на добу.

"Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) знизилися на 0,7 мільйона барелів — до 67,6 мільйона барелів. Запаси бензину в США збільшилися на 2 мільйони барелів, або на 0,9% - до 240,1 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, очікували зниження показника на 1,067 мільйона барелів. Запаси дистилятів скоротилися на 1,3 мільйона барелів, або на 0,8%, — до 150,9 мільйона барелів. Аналітики прогнозували, що цей показник знизиться на 1,083 мільйона барелів", - підкреслює видання.