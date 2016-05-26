"Енергоатом" повністю заповнить один реактор паливом Westinghouse в 2018 році

Національна атомна генеруюча компанія "Енергоатом" планує повністю заповнити активну зону одного з реакторів виключно паливом виробництва американсько-японської компанії Westinghouse 2018 року, таким чином, повністю замінивши російське паливо від компанії "ТВЕЛ".

Про це повідомив начальник відділу ядерної безпеки Южно-Української АЕС Володимир Ростовський під час проведення круглого столу "Южно-Українська АЕС: щоденна робота крізь призму майбутнього", який відбувся 25 травня.

"Ми плануємо 2016 року доповнити палива виробництва Westinghouse четвертий і п'ятий енергоблоки Запорізької АЕС... Нам вдасться заповнити всю активну зону одного реактора повністю паливом Westinghouse 2018 року", - сказав Ростовський.

Також начальник відділу ядерної безпеки нагадав, що в Україні вже використовується паливо компанії Westinghouse на семи енергоблоках.

"В Україні на сьогодні палива виробництва Westinghouse використовується на 6 реакторах – на двох енергоблоках Південно-Української АЕС і чотирьох на Запорізькій АЕС. В цьому році ми запустили пробну партію такого палива на третьому енергоблоці Южно-Української АЕС", - зазначив Ростовський.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує 2016 року придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як 2015 року майже все паливо постачалося з Росії. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

Раніше глава Westinghouse Денні Родерік заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля відзначали, що Україна планує 2016 року використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій з 15. Крім того, у лютому 2016 року "Енергоатом" поставив на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива американської компанії Westinghouse.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.