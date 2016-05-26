Для запуску третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС необхідно 2,7 мільярда

Для завершення складання і введення в експлуатацію третього гідроагрегату Ташлицької гідроакумулюючої станції (ГАЕС), яка входить до складу Південно-Українського енергокомплексу Національної атомної генеруючої компанії "Енергоатом", необхідно фінансування в розмірі 2,7 мільярда гривень.

Про це повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Південно-Української АЕС Володимир Богатчук в ході круглого столу "Южно-Українська АЕС: щоденна робота крізь призму майбутнього", який відбувся на станції 25 травня.

"Для введення в експлуатацію третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС нам необхідно фінансування в розмірі 2,7 мільярда гривень. На даний час за рахунок коштів компанії планується виділити 200 мільйонів гривень. Ці фінансові ресурси необхідні для закупівлі великої кількості обладнання, наприклад, блокових трансформаторів, трансформаторів збудження, струмопроводів та іншого", - сказав Богатчук.

При цьому він зазначив, що частину робіт вже виконано.

"На сьогодні зібрана турбіна, ведеться збірка генератора для третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС. Також зібраний ротор, який знаходиться в машинному залі станції", - зазначив в. о. гендиректора.

Говорячи про терміни завершення робіт по установці третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС, Богатчук висловив оптимістичний прогноз, згідно з яким всі роботи будуть завершені через півтора-два роки.

"Якщо раніше роботи по установці третього гідроагрегату фінансувалися за рахунок держбюджету, то на сьогодні цим джерелом є складова у тарифі на електроенергію. Отже, завершення проекту планується по мірі включення витрат у тариф. За оптимістичними прогнозами, протягом півтора-двох років роботи буде завершено", - сказав Богатчук.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року "Енергоатом" анонсував вкладення інвестицій у розмірі 19,7 мільйона гривень на продовження робіт з будівництва третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС. За інформацією прес-служби компанії, введення в експлуатацію третього гідроагрегату станції підвищить надійність і ефективність роботи об'єднаної енергетичної системи України за рахунок покриття пікової і заповнення провальною частин графіка навантажень.

Читайте також«Енергоатом» завершив реконструкцію другого агрегату Ташлицької ГАЕС

Довідка УНІАН. Южно-Український енергетичний комплекс розташований на півдні України в Миколаївській області. Він включає в себе Южно-Українську атомну станцію (три атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівську гідростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і высокоманевренную Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 302 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

Розпорядженням Кабінету міністрів від 27 липня 2006 року передбачено завершити будівництво ТГАЕС повним проектним обсягом – в складі 6 гідроагрегатів загальною потужністю 900 МВт.

В 1996 році як відокремлений підрозділ підприємство увійшло до складу ДП "НАЕК "Енергоатом". Южно-Український енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 мільйонів осіб.