Поляки схвалили ідею запуску лінії електропередач "Хмельницька АЕС – Жешув"

Польська енергетична компанія Polenergia підтримує проект "Енергетичний міст", який передбачає запуск в Україні лінії електропередач 750 кВ "Хмельницька АЕС – Жешув" для відновлення експорту української електроенергії, повідомив в ході енергетичного конгресу віце-президент Polenergia Гжегож Станіславський.

"Україна має тільки зв'язок (лінії електропередач – УНІАН) 220 кВ, по якій можна постачати 235 тисяч МВт з електростанції Добротвірської ТЕС. Є лінія, яка не працює ("ХАЕС – Жешув" – УНІАН) вже 25 років. Для всіх інженерів і бізнесменів така ситуація – це сором. Цей міст потрібно запускати і продавати електроенергію... Є підтримка цього проекту у всіх апаратів", – сказав Станіславський.

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При цьому він зазначив, що електроенергія з українських АЕС може бути затребувана у країнах Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року держкомпанія "Енергоатом", оператор усіх діючих атомних електростанцій України, і компанія Polenergia International повідомили про намір співпрацювати в реалізації проекту з експорту електроенергії в Європу, що дозволить використовувати наявні потужності АЕС без обмежень та отримати додаткові кошти на добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.