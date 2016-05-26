Україна має намір до 2020 року відмовитися від імпорту газу – Міненерговугілля

Україна має намір до 2020 року повністю перейти на газ власного видобутку і відмовитися від імпорту, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик у ході енергетичного конгресу.

"Ми маємо намір вийти з цієї петлі, закінчивши все тим, що ми не будемо імпортувати газ за 4,5 роки", - сказав міністр.

За словами Насалика, видобуток газу до 2020 року має збільшитися не менш ніж на 7,5 мільярда кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг "Нафтогаз України" в першому кварталі 2016 року імпортував з країн Європейського Союзу природний газ за середньозваженою ціною 198 доларів за тисячу кубометрів, що на 34% менше, ніж у першому кварталі 2015 року. Основними постачальниками в цей період виступали Польша, Угорщина і Словаччина. За словами Насалика, Україна відновить імпорт газу з Росії лише у випадку пропозиції компанією "Газпром" прийнятної ціни на паливо.

До майбутнього опалювального сезону Україна має намір закачати в підземні сховища газу близько 8,2 мільярда кубометрів газу.