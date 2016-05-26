"Укргідроенерго" у квітні подвоїло виробництво електроенергії

Оператор українських гідроелектростанцій, державна компанія "Укргідроенерго" в квітні поточного року виробила 1,135 мільярда кВт-год електроенергії, що майже вдвічі більше, ніж у квітні минулого року, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, протягом перших 4 місяців цього року компанія виробила 3,115 мільярда кВт-год електроенергії, в той час як за січень-квітень 2015 року "Укргідроенерго" здійснило 2,628 мільярда кВт-год електроенергії. Таким чином, приріст виробництва склав 18,5%.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 січня 2016 року підвищила тариф держкомпанії "Укргідроенерго" на відпуск електроенергії на 28% - до 30,59 копійки за кВт-год з 23,97 копійки за кВт-ч.

Компанія "Укргідроенерго" створена на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної енергогенеруючої компанії "Дніпрогідроенерго" та державної акціонерної енергогенеруючої компанії "Дністрогідроенерго". Загальна встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт. У структурі 9 станцій компанія також має 2 гідроакумулюючі станції – Київську і Дністровську (остання перебуває на етапі будівництва). Робота ГЕС та ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.