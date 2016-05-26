"Енергоатом" підрахував вартість запуску ЛЕП "Хмельницька АЕС - Жешув"

Термін реалізації проекту становить 18 місяців.

Національна атомна генеруюча компанія "Енергоатом" оцінює вартість запуску лінії електропередач 750 кВ у напрямку Польщі "Хмельницька АЕС – Жешув" в 51 мільйон доларів. Читайте такожУкраїна і Польща домовилися про ціну на електроенергію Про це в ході Енергетичного конгресу повідомив президент держкомпанії Юрій Недашковський. За його словами, термін реалізації проекту становить 18 місяців. Як повідомляв УНІАН, польська енергетична компанія Polenergia підтримує проект "Енергетичний міст", який передбачає запуск в Україні лінії електропередач 750 кВ "Хмельницька АЕС – Жешув" для відновлення експорту української електроенергії.

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