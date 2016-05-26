Україна з 12 травня розірвала угоду з Росією про добудову Хмельницької АЕС

Україна з 12 травня поточного року денонсувала всі домовленості з Російською Федерацією про добудову 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, повідомив в ході Енергетичного конгресу президент держкомпанії "Енергоатом" Юрій Недашковський.

"З 12 травня відбулася повна денонсація", - сказав він.

Недашковський додав, що на даний момент компанія займається пошуком нових партнерів на новій техніко-економічній та політичній основі.

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Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2014 року на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк озвучив термін добудови атомних енергоблоків – 2018 рік. При цьому в програмі дій уряду повідомлялося, що завершити будівництво планується до 2020 року.

Разом з тим, в документі не уточнювалося, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомстройекспорт". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Недашковський наприкінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої будь-яких зрушень у реалізації цього проекту. Очікується, що замінити "Росатом" (основний акціонер "Атомбудекспорту") в реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.

2015 року Верховна Рада денонсувала угоду з Російською Федерацією про добудову Хмельницької АЕС.

Між тим, в січні поточного року Міністерство енергетики та вугільної промисловості звернулося в держкомпанії "Енергоатом" та "Укренерго" з проханням вивчити доцільність будівництва двох нових блоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Міністерство бачить ризики з імовірним використанням існуючих будівельних конструкцій, що вимагає проведення додаткової незалежної експертизи їх міцності та відповідності вимогам безпеки експлуатації ядерних установок.

Крім того, на думку міністерства, залучення до будівництва чеської компанії Skoda також містить в собі ризики, оскільки її власником є юридична особа, зареєстрована в Російській Федерації.