Наввипередки з Brent: вартість WTI вперше цього року перевищила позначку в $50

Нафтові ф'ючерси продовжують зростати на торгах на повідомленні міністерства енергетики США про зниження запасів "чорного золота" в країні. Нафту сорту WTI вперше з 12 жовтня минулого року перевищила психологічну позначку в 50 доларів за барель, повідомляє Прайм.

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"Як свідчать дані торгів станом на 14:48 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки WTI зростала на 1,21% - до 50,34 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Липневі ф'ючерси на нафту WTI зросли на 1,05% - до $50,08 за бочку.

Як повідомляв УНІАН, раніше нафту марки Brent вперше з листопада минулого року перевищила психологічну позначку в 50 доларів за барель.