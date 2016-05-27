Світові ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту в п'ятницю знижуються на тлі збільшення на сильній статистиці зі США долара, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:48 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,85% - до 49,17 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,75% - до 49,11 долара за барель. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) зростав при цьому на 0,06%, до 95,19 пункту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що статистичні дані по ринку праці США, опубліковані в четвер, призвели до подорожчання долара, що негативно позначилося на вартості нафти, оскільки нафтові ціни прив'язані до американської валюти, і сильніший долар робить нафтопродукти дорожчими для власників іноземних валют.

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"Міністерство праці США повідомило, що число первинних заявок на допомогу з безробіття в США протягом тижня, що завершився 21 травня, знизилося на 10 тисяч порівняно з показником попереднього тижня і склало 268 тисяч", - підкреслює видання.

Пізніше в п'ятницю інвестори також очікують виступу голови ФРС США Джанет Йеллен. Після недавніх коментарів низки представників ФРС про можливе підвищення базової процентної ставки вже в червні, інвестори хочуть дізнатися поділяє Йеллен подібні погляди.

"Засідання ФРС може бути головним чинником. Збільшення процентних ставок означатиме вищий курс долара, вищий курс долара призведе до дорожчої нафти, що може спровокувати розпродаж сировинних товарів", - вважає ризик-менеджер нафтового ринку компанії Mitsubishi Corp. Тоні Нунан (Tony Nunan).