"Газпрому" і "Роснефти" дозволять засекречувати частину угод

"Газпрому" та "Роснефти" дозволять частково засекретити інформацію - їм дозволять не публікувати інформацію про низку угод єдиної інформаційної системи (ЄІС), повідомляє РБК з посиланням на лист Мінекономіки РФ.

"Мова йде про внутрішньогрупові закупівлі, придбання нерухомості та угоди з іноземними банками", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає видання, спочатку проект відповідного розпорядження мало розробляти російське Міненерго, але МЕР написало його за власною ініціативою, і в Міненерго проект підтримали.

"У відповідь на ініціативу міністерства про ЄІС держкомпанії запропонували істотно розширити перелік інформації, яка не має розголошуватися. До нього пропонувалося внести послуги з довірчого управління, брокерських операцій, посередництва і т. д. Однак МЕР не готове йти їм назустріч, оскільки вважає, що це призведе до зниження конкуренції на ринку банківських послуг", - підкреслюють в статті.

У квітні 2016 року уряд у відповідь на лист "Роснефти" вирішило, що державна компанія має самостійно визначати інформацію для розкриття в річному звіті.