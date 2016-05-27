Гройсман назвав втрати України на спекуляціях із соціальними цінами на газ

Втрати України на спекуляціях з соціальними цінами на газ становлять 1 мільярд доларів щорічно, а загальні втрати на соціальних цінах протягом історії незалежності нашої країни становлять 53 мільярди доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

"На населення України списувався за заниженою ціною газ відповідно до нормативами, тому що багато хто не має лічильників. Цей газ продавався промисловості, бізнесу, на цьому заробляли 300% доходів. Це 1 мільярд доларів щороку вимивали з цього ринку. А це 1 мільярд доларів, який забрали в українських громадян... Експертне середовище підрахувало: 53 мільярди доларів було втрачено", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, встановлення урядом ринкової ціни на газ з 1 травня поточного року дає можливість усунути спекуляції, а система субсидій - надати державну підтримку тим, хто її дійсно потребує.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України, як і планував, з 1 травня поточного року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни. У свою чергу, голова уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить усунути всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

За словами міністра соціальної політики Олександра Реви, кількість потребують субсидії українських домогосподарств зросте 2016 року на 50%, до 9 мільйонів сімей, в зв'язку з встановленням з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.