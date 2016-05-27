Міненерговугілля закулісно підготувало план корпоратизації "Енергоатому", який може позбавити державу контролю над компанією – профспілка атомників

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закулісно підготувало і направило на погодження проект розпорядження уряду про корпоратизацію Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", в якому не враховуються особливості роботи атомного комплексу, а його виконання може позбавити державу контролю над компанією.

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник голови Атомпрофспілки Олексій Лич, нагадавши, що, згідно з раніше прийнятою постановою уряду, особливості корпоратизації мають бути прописані у відповідному законі.

"Але зараз чомусь Міністерство енергетики закулісно розіслало на відповідні міністерства погодження проекту розпорядження, яке складається практично з двох пунктів, де написано "корпоратизувати і зберегти профіль діяльності", - сказав Лич.

За його словами, раніше в уряді і профільному міністерстві було досягнуто домовленість, що корпоратизація, враховуючи складність цього процесу, буде проведена шляхом прийняття закону "Про особливості корпоратизації НАЕК "Енергоатом".

"У ньому ми обговорювали всі питання, які повинні зняти напругу в трудових колективах та забезпечити безпечну експлуатацію атомних станцій", - сказав голова профспілки.

При цьому він підкреслив, що незважаючи, що майже всі узгодження закону були виконані на засіданнях урядового комітету, подальше просування документа було зупинено, а замість цього почалася підготовка нового закону.

Як підкреслив Лич, в разі прийняття запропонованого міністерством проекту розпорядження корпоратизація "Енергоатому" за стандартним та чинному законодавству буде проходити без урахування особливостей атомно-енергетичного комплексу, а також усуне з управління компанії і атомних станцій висококваліфікований технічний персонал.

"Сьогодні, а також з урахуванням Чорнобиля, ніхто з персоналу не готовий виконувати вказівки спеціалістів, які нічого не розуміють в безпечної експлуатації ядерних установок", - сказав Лич.

Також він висловив думку, що проект даного розпорядження було розроблено для того, щоб довести компанію до банкрутства, особливо в умовах арешту рахунків "Енергоатому".

"Сьогодні уряд і профільне міністерство абсолютно нічого не роблять для того, щоб зняти арешт із рахунків "Енергоатому". Чітко простежується план доведення "Енергоатому" до банкрутства", - підкреслив Лич.

За його словами, через неможливість виконати розрахунки по боргах "Енергоатому" перед кредиторами корпоратизація компанії, згідно з цією постановою, може призвести до передачі частини акцій кредиторам "Енергоатому" як оплату заборгованості, щоб не допустити дефолту компанії.

"Тоді держава втратить контроль над "Енергоатомом". Я думаю, що це робиться в інтересах наших же олігархічних структур. Якщо не виходить безпосередньо, то потрібно такими обхідними шляхами йти, щоб все-таки атомну енергетику комусь здати", - підсумував голова профспілки атомників.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ратифікувала кредитні угоди на 600 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Європейського співтовариства з атомної енергетики (Євратом) про надання "Енергоатому" коштів на комплексну програму підвищення безпеки енергоблоків. Однією з вимог при наданні кредиту держкомпанії було узгодження особливостей корпоратизації "Енергоатому" з ЄБРР та Евратомом.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярдів гривень, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Дана ситуація виникла через наміри ЗАТ "Спільне підприємство "Укрэлектроватт" стягнути з "Енергоатому" 127,3 мільйона гривень сумнівної заборгованості.

Напередодні, на початку березня, президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків "Енергоатому" з-за спроб компанії "Укрэлектроватт" стягнути з держкомпанії 127 мільйонів гривень. Він підкреслив, що згідно із законодавством, "Енергоатом" повинен забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.