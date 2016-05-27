Україна не купує газ у Росії більше 5 місяців

Україна не закуповує природний газ у російського газового монополіста "Газпрому" понад 5 місяців, оскільки країні вигідніше імпортувати його з європейських джерел, повідомила у ході відкритої лекції в Києві перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.

"Сьогодні все, що робить "Нафтогаз", він робить з точки зору бізнесу: там де дешевший газ, там він його купує. Зараз ми у Росії більше 5 місяців зовсім газ не купуємо, тому що він там дорожче", - сказала вона.

Також Ковалів зазначила, що "Нафтогаз" має бути бізнес-елементом в країні, а не бути політичним важелем впливу.

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Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками січня-березня 2016 року імпортувала 2,647 мільярда кубометрів природного газу на суму 521,7 мільйона доларів. Весь обсяг газу було імпортовано з країн Європи.

31 березня "Нафтогаз" заявив, що не планує відновлювати закупівлю газу у "Газпрому" з 1 квітня 2016 року, оскільки ціна газу, запропонована російською компанією на II квартал 2016 року, є вище пропозиції європейських постачальників "Нафтогазу".