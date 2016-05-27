Саудівська Аравія встановила рекорд видобутку нафти минулого року

Національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco збільшила видобуток нафти до історичного максимуму 2015 року, повідомляє Прайм з посиланням на офіційний сайт компанії.

"Видобуток досягла 10,2 мільйона барелів/добу (510 мільйонів тонн на рік), що на 7,4% порівняно з 2014 роком. Виробництво газу також збільшився до 11,6 мільярда кубічних футів/добу, що перевищує показник минулого року на 2,65%. Експорт компанії 2015 року склав 7,1 мільйона барелів/добу, що на 2,36% більше порівняно з 2014 роком", - йдеться в повідомленні.

Нафтові запаси не змінилися і залишилися на рівні 261,1 мільярда барелів. В офіційному повідомленні Saudi Aramco сказано, що нафтовидобувні потужності становлять 12 мільйонів барелів/доба. Минулого року компанія відкрила два газових і три нафтових родовища.

Рекордний обсяг видобутку було досягнуто завдяки розробці гиганского родовища Шейба (Shaybah), де цього року планується збільшити видобуток на третину - до 1 мільйона барелів/доба.

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Крім того, обсяги переробки нафти Saudi Aramco склали 3,1 мільйона барелів/добу. Саудівська Аравія збільшує переробку сировини з метою експорту продукції з високою часткою доданої вартості. Поставки за кордон нафтопродуктів зросли 2015 року на 38% порівняно з попереднім роком.

Saudi Aramco - державна компанія королівства Саудівська Аравія є найбільшим експортером нафти в світі. За запасами цього виду сировини країна знаходиться на другому місці в світі після Венесуели.

Низькі ціни на нафту, які зберігалися минулого року, змусили саудівське керівництво вжити заходів до диверсифікації економіки та розглянути можливість розміщення акцій Saudi Aramco на Лондонській фондовій біржі. Якщо це станеться, то Saudi Aramco стане найбільшою в світі публічною компанією в нафтогазовому секторі.