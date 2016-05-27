"Нафтогаз" шукає трейдерів для поставок газу до опалювального сезону

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розпочала прийом документів для проведення попереднього відбору потенційних постачальників природного газу до наступного опалювального сезону, закупівля якого здійснюватиметься на кошти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), повідомляє прес-служба компанії.

«Нафтогаз України» планує провести попередній відбір підприємств для участі у процедурі закупівлі природного газу, яку буде проведено з 20 червня 2016 року по 20 січня 2017 року. Документи для відбору мають бути підготовлені та надіслані до 10 червня 2016 року», - йдеться в повідомленні компанії.

Також повідомляється, що джерелом фінансування закупівлі газу стане кредит ЄБРР.

«Компанія планує використовувати кошти кредиту ЄБРР для закупівлі природного газу», - відзначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, ЄБРР у вересні 2015 року виділив «Нафтогазу» 300 млн дол. на закупівлю газу у європейських компаній. Рішення було ухвалене Радою директорів банку 30 вересня і закріплено кредитними та гарантійними угодами, підписаними під час українсько-німецького саміту в Берліні в середині жовтня.

20 травня 2016 року «Нафтогаз України» виплатив останній транш кредиту разом із відсотками за відновлюваною кредитною лінією ЄБРР у розмірі 300 млн дол.

В 1-му кварталі 2016 року Україна не здійснювала закупівлю російського газу. Основними постачальниками в цей період були Польща, Угорщина і Словаччина.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.