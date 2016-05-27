Іран не порушує угоду щодо обмеження ядерної програми - МАГАТЕ

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляють, що Іран дотримується умов угоди зі світовими лідерами щодо лімітів урану та "важкої води", передає Радіо Свобода.

Читайте такожІран на даний момент не має наміру заморожувати видобуток нафти

"Іран має не більш як 130 тонн "важкої води", а загальні запаси низькозбагаченого урану не перевищують 300 кілограмів", – йдеться у заяві МАГАТЕ, опублікованій 27 травня.

Чинні оцінки МАГАТЕ засвідчують, що Тегеран чіткіше дотримується встановлених лімітів, ніж це було під час попереднього візиту фахівців агенції.

У попередній доповіді МАГАТЕ, опублікованій у лютому, зазначалося, що Іран дещо перевищив ліміти "важкої води", але потім швидко повернув їх у рамки угоди.

Читайте такожСША придбають у Ірану надлишки "важкої води"

"Важка вода" викликає занепокоєння, оскільки вона використовується у реакторах, які виробляють значну кількість плутонію для можливості виготовити ядерну зброю.

МАГАТЕ моніторить дотримання Іраном угоди, укладеної із шістьма світовими лідерами.

Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій у рамках угоди. У середині січня з Ірану зняли міжнародні санкції, запроваджені у 2005 році через реалізацію Тегераном ядерної програми. Це дозволило Ірану повернутися на міжнародні ринки нафти.