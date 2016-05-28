G-7 схвалила результати енергетичних реформ в Україні

Зокрема у декларації сказано: «В контексті кризи, яка розгортається між РФ і Україною, ми вкотре наголошуємо, що енергетика не повинна використовуватися в якості інструменту політичного примусу чи безпековоїзагрози. Ми вітаємо серйозні реформи енеретичної політики, які відбуваються в Україні, і наполегливо закликаємо її поглибити ці реформи. Ми також закликаємо до інтенсивнішої співпраці між оператором газотранспортної системи України та відповідними компаніями в інших країнах».

Уряд Яценюка декларував своїм пріоритетом політику енергетичної незалежності від Росії та реформи енергетичного сектору держави.

Довідково: за два роки Україні вдалося знизити ціну російського газу вдвічі і переорієнтуватися на постачання газу з Європи. Зиму 2015-2016 років Україна вперше пройшла без поставок газу від російської компанії «Газпром».

Законодавчо демонополізовано та лібералізовано ринок газу, здійснюється реалізація Третього енергетичного пакету ЄС для покращення стану газового ринку та впровадження реформи системи тарифів на енергію. Проведено реформу НАК «Нафтогаз». У цьому році році компанія вперше принесе державі прибутки. Диверсифіковано поставки ядерного палива для українських атомних електростанцій: російська монополія була зруйнована шляхом досягнення угоди з американською компанією «Westinghouse Corp».