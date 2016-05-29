Москва відмовилася давати Білорусі знижку на газ

"Наша позиція полягає в тому, що підписаний контракт, який діє на період 2015-2016 років, в рамках цього контракту обумовлена формула, яка передбачена чинною угодою. Цей контракт ніхто не скасовував, за нього білоруська сторона платила в 2015 році і повинна платити в 2016 році", - сказав він.

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Раніше білоруська влада на підставі власних розрахунків зажадала знизити ціну на газ майже вдвічі - до 73 доларів - у зв'язку з падінням курсу рубля по відношенню до долара, передає Російська служба ВВС.

"Що стосується природного газу, то його ціна на початку 2014 року становила 165 доларів за тисячу кубометрів [за діючим договором]. Це було при курсі російського рубля 32-33 за долар. На 1 січня 2015 року у нас ціна на газ стала 142 долари. При цьому долар став коштувати більше 60 російських рублів. Логічно, що газ повинен коштувати близько 80 доларів, а у нас 142", - заявив на початку квітня білоруський прем'єр Андрій Кобяков.

Місяць потому міністр енергетики Білорусі Володимир Потупчик заявив, що справедливою ціною на російський газ, білоруська сторона вважає 73 долара за тисячу кубометрів.

Російська сторона заявляє, що з початку року Мінськ вже заборгував "Газпрому" понад 125 мільйонів доларів. Білоруська влада борг не визнає, посилаючись на свій розрахунок ціни.