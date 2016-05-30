Запаси газу в підземних сховищах України продовжують зростати

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 21 по 28 травня збільшилися на 1,1%, або на 101,3 млн кубометрів, - до 9,120 млрд куб. м з 9,019 млрд куб. м.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища за станом на 28 травня становив близько 13,3 млн кубометрів.

Читайте такожУкраїна має намір до 2020 року відмовитися від імпорту газу – МіненерговугілляЯк повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах.

Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 млрд кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники. До майбутнього опалювального сезону планується закачати в підземні сховища близько 8,2 млрд куб. м газу.