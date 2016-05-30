Українські АЕС затримуватимуть пуск енергоблоків після ремонтів через проблеми із закупівлею палива – Атомпрофспілка

Українські атомні станції будуть змушені затримувати запуск перебувають у ремонті енергоблоків через проблеми із закупівлею нового ядерного палива, які виникли у зв'язку з блокуванням рахунків держкомпанії "Енергоатом".

Про це заявив голова Атомпрофспілки Олексій Лич на прес-конференції.

"Ми вже прорахували, що у нас буде затримуватися пуск блоків після ремонтів через відсутність палива", - сказав Лич.

За його словами, ситуація з блокуванням рахунків "Енергоатому", яка виникла через вимоги компанії "Укрэлектроватт" стягнути з держкомпанії 27 мільйонів гривень сумнівної заборгованості, порушує домовленості з обслуговування міжнародних кредитів на підвищення безпеки АЕС і створює проблеми з вивезенням відпрацьованого і закупівлею нового ядерного палива.

Лич зазначив, що в "Енергоатома" на рахунках лежать кошти у гривні, які необхідно перевести в долари для закупівлі нового ядерного палива на суму 150 мільйонів доларів.

"Збитки компанії, які сьогодні оцінюються в сотні мільйонів, пов'язані з тим, що Росія відмовилася наперед, до оплати, готувати нам ядерне паливо... Росія починає виготовлення для нас тепловиділяючих збірок тільки після 100-відсоткової оплати. А їм потрібно 150 мільйонів доларів", - зазначив Лич.

Станом на 30 травня в роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярдів гривень, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Дана ситуація виникла через наміри ЗАТ "Спільне підприємство "Укрэлектроватт" стягнути з "Енергоатому" 127,3 мільйона гривень сумнівної заборгованості.

Напередодні, на початку березня, президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків "Енергоатому" через спроби компанії "Укрэлектроватт" стягнути з держкомпанії 127 мільйонів гривень. Він наголосив, що згідно законодавства "Енергоатом" повинен забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.