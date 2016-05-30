Китайці "накинули оком" на найбільшу російську нафтову компанію

Китайська національна нафтогазова корпорація може взяти участь у приватизації "Роснефти", якщо отримає право на управління компанією. Продати 19,5% "Роснефти" російський уряд планує цього року.

Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву голови ради директорів CNPC Вана Іліня.

"Китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) зацікавлена у збільшенні частки в "Роснефти" за умови участі в управлінні компанією", - йдеться в повідомленні.

"У разі нарощування частки хотіли б отримати право участі в управлінні компанії, природно, в повній відповідності з набутою часток. Знову ж таки ми очікуємо, що формат участі та обсяг повноважень будуть відображені в реченні "Роснефти", - заявив топ-менеджер.

За словами глави CNPC, китайська компанія буде детально розглядати пропозицію про участь в приватизації "Роснефті", якщо воно надійде від російських властей. Партнерство з "Роснефтью" має для CNPC стратегічний характер і є значущим елементом співробітництва між країнами, пояснив він.

CNPC стала акціонером "Роснєфті" в ході IPO російської компанії влітку 2006 року. CNPC придбала акції "Роснефти" на 500 мільйонів доларів, або на 0,62%.

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Уряд Росії до кінця 2016 року планує приватизувати 19,5% "Роснефти". Міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв говорив 24 травня, що без цієї угоди неможливо виконати федеральний бюджет на цей рік з дефіцитом 3%. Консультантом угоди буде італійський банк Intesa Sanpaolo. За даними на 14:10, 19,5% "Роснефти" на Московській біржі стоять 664 мільярда рублів (10 мільярдів доларів).

Помічник президента Росії і голова ради директорів "Роснафти" Андрій Білоусов говорив, що вважає основним варіантом приватизації компанії продаж 19,5% акцій стратегічному інвестору. Це дозволить отримати максимальну премію від продажу, пояснював він.

У російському представництві CNPC поки не надали коментарів.