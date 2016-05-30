Атомники завтра вийдуть на акцію протесту в Києві, вимагаючи нормалізувати роботу "Енергоатому"

Близько 2 тисяч працівників атомної галузі вийдуть завтра, 31 травня, на акцію протесту у Києві з вимогою до влади нормалізувати роботу Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", яка через арешт рахунків відчуває проблеми з забезпеченням безпечної роботи вітчизняних АЕС.

Про це на прес-конференції заявив голова Атомпрофспілки Олексій Лич.

"Завтра о 12:00 розпочнеться акція протесту працівників НАЕК "Енергоатом", яка розпочнеться з Майдану Незалежності, де ми проведемо невеликий мітинг. Потім пікетування Кабміну з озвучуванням наших вимог, а далі підемо до Адміністрації президента... Буде близько 2-2,5 тисяч осіб", - сказав Лич.

За його словами, вже другий поточного року вихід атомників на акцію протесту (перший був 26 квітня) пов'язаний з повною відсутністю реакції профільного міністерства, Кабінету міністрів України та Адміністрації президента на заклики вирішити проблеми атомної галузі.

Зокрема, Лич повідомив, що однією з головних проблем у компанії є блокування рахунків через вимоги компанії "Укрэлектроватт" сплатити їй 127 мільйонів гривень заборгованості, яка є спірною.

"Рахунки було заблоковано за боргом, якого по суті не існувало", - сказав голова профспілки атомників, уточнивши, що дана компанія фіктивно збільшила борг "Енергоатому" з 2,5 мільйона гривень в десятки разів.

Крім того, він повідомив, що нещодавно Міністерство енергетики розіслало на погодження проект розпорядження Кабміну про корпоратизації "Енергоатому", затвердження якої не може значною мірою вплинути на цілісність та структуру компанії.

"Проект розпорядження складається практично з двох пунктів. Якщо своїми словами, то це корпоратизувати "Енергоатом" зі 100% акцій у власності держави за умови, що профільність буде збережена. Що це означає? Якщо ми поділимо "Енергоатом" на 5 частин, то профільність буде збережена лише в однієї частини, яка експлуатує атомні блоки. А всі наші ремонтні та інші підрозділи, які працюють безпосередньо з АЕС, буде виведено з корпорації", - розповів Лич.

За його словами, всі спроби атомників вирішити виниклі проблеми з допомогою профільного міністерства не дають результатів - як за попереднього міністра Володимира Демчишина, так і за чинного Ігоря Насалика.

"На сьогоднішній день нависла загроза над існуванням атомної енергетики України, що несе загрозу економічної та енергетичної безпеки держави в цілому", - підсумував Лич.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярдів гривень, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Дана ситуація виникла через наміри ЗАТ "Спільне підприємство "Укрэлектроватт" стягнути з "Енергоатому" 127,3 мільйона гривень сумнівної заборгованості.

Напередодні, на початку березня, президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків "Енергоатому" через спроби компанії "Укрэлектроватт" стягнути з держкомпанії 127 мільйонів гривень. Він наголосив, що згідно законодавства "Енергоатом" повинен забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

Раніше глава "Атомпрофспілки" Олексій Лич повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закулісно підготувало і направило на погодження проект розпорядження уряду про корпоратизації "Енергоатому", в якому не враховуються особливості роботи атомного комплексу, а його виконання може позбавити державу контролю над компанією.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.