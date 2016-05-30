Ірак має намір збільшити експорт нафти

Ірак, другий за величиною видобувач нафти в ОПЕК, планує поставити в червні своїм партнерам додаткові 5 мільйонів барелів нафти, тим самим націлившись на збільшення свого середньодобового обсягу постачання до 3,47 мільйона барелів на день. Таким чином, іракська сторона напередодні зустрічі ОПЕК 2 червня у Відні вирішила збільшити власну частку на ринку, повідомляє Прайм з посиланням на Reuters.

"Минулого тижня місцева державна компанія State Oil Marketing Organization (SOMO) повідомила, що у квітні середньодобовий обсяг поставок нафти з Іраку збільшився на 2,3% порівняно з березнем і склав 3,363 мільйона барелів на день", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією джерел агентства, додаткові обсяги нафти Basra Light будуть розподілені між партнерами Іраку в проектах upstream (розвідка і видобуток) - PetroChina, Eni і "ЛУКОЙЛом".

Як зазначає видання, Саудівська Аравія, Кувейт, Іран і ОАЕ також планують збільшити обсяги своїх поставок нафти - у третьому кварталі.

"ОПЕК необхідно збільшувати поставки, оскільки їх головною стратегією є зосередження на частці на ринку", - вважає керуючий директор з консалтингу IHS Віктор Шум (Victor Shum). Він також вважає, що додаткові обсяги нафти з Саудівської Аравії та Іраку можуть уповільнити процес відновлення балансу на світовому ринку "чорного золота".