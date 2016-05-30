"Укренерго" з початку року збільшило прибуток на 29%

Дохід Національної енергетичної компанії "Укренерго" від передачі електроенергії в січні-квітні 2016 року збільшився порівняно з січнем-квітнем 2015 року на 28,8% – до 1,403 мільярди гривень, говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами за січень-квітень 2016 року скоротилися на 13,2% порівняно з січнем-квітнем 2015 року - до 37,8 мільярда кВт-год.

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Тариф на послуги з передачі електроенергії в січні-квітні 2016 року збільшився порівняно з січнем-квітнем 2015 року на 50% - до 3,71 копійки за кВт-год.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

"Укренерго" в 2015 році отримала 820,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток розміром 1,2 мільярда гривень. Чистий дохід "Укренерго" від передачі електроенергії в 2015 році зріс порівняно з 2014 роком на 76,4% – до 5,433 мільярда гривень.