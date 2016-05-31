Польща не планує продовжувати контракт з "Газпромом" на поставку газу

Про це заявив Reuters уповноважений уряду Польщі з питань газової та енергетичної інфраструктури Петр Наімський в рамках саміту інвестицій в Східній Європі, передає РБК.

«Ми будемо прагнути до ситуації, коли довгостроковий контракт стає справою минулого. Якщо ціна на російський газ буде досить конкурентноздатною, ми не виключаємо, що будемо купувати його, але точно не в рамках довгострокового контракту», – наводить його слова агентство.

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Польська державна газова компанія PGNiG купує до 10,2 млрд кубометрів російського газу на рік, на які припадає основний обсяг річного споживання Польщі, становить майже 15 млрд кубометрів.

Контракт між PGNiG і «Газпромом» був підписаний у 1996 році, закінчується він у 2022 році.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір до 2020 року повністю перейти на газ власного видобутку і відмовитися від імпорту. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик у ході енергетичного конгресу заявив, що видобуток газу до 2020 року повинен збільшитися не менш ніж на 7,5 мільярда кубометрів.