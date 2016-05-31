Нафта подорожчала до максимуму з початку року

У ході електронних торгів на Лондонській та Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту зростають, повідомляє Lenta.ru з посиланням на дані торгів.

"Червневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,55%, до 49,60 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в липні зміцнилися на 1,08%, до 50,23 долара за барель.

"Трейдери перебувають в очікуванні зустрічі країн-членів ОПЕК, яка відбудеться у Відні 2 червня. Більшість аналітиків не очікують якихось змін обсягу виробництва нафти за підсумками цієї зустрічі.

"ОПЕК не має жодних підстав, щоб скорочувати видобуток на даний момент, коли ринок вже повертається назад до рівноваги", - повідомив газеті The Wall Street Journal старший аналітик Bernstein Research Ніл Беверідж (Neil Beveridge)", - зазначає Прайм.

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З іншого боку, інвестори вважають, що вартість нафти продовжить рости, оскільки стан світової економіки поліпшується, як і попит на "чорне золото".

"Світова економіка покращується, і зростання попиту на нафту виявилося кращим, ніж очікувалося", - повідомила виданню керівник відділу досліджень фірми цінних паперів Guotai Junan International Грейс Лю (Grace Liu).

За її словами, найнижчі ціни на нафту не дозволяють багатьом компаніям-видобувачам збільшувати виробництво. "Ми бачимо, що баланс попиту і пропозиції на нафтовому ринку вже почав змінюватися з другого кварталу", - зазначила Лю.