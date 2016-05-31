Китайська CNPC висунула Росії умови своєї участі в приватизації "Роснафти"

Найбільш імовірний претендент на участь у приватизації "Роснафти" — китайська CNPC — висуває в якості умови доступ до управління держкомпанією, пише "Комерсант".

Формально навіть покупка всього приватизованого пакета в 19,5% дасть CNPC тільки статус великого міноритарія з правом на два місця в раді директорів. На думку експертів, російська влада не зацікавлена надавати CNPC більших прав, ніж BP, яка зараз найбільший іноземний акціонер "Роснафти". Контрольний пакет у будь-якому випадку залишається у держави.

Читайте такожНайбільші компанії Росії занурюються в кризу: "Роснафта" скоротить 20% персоналуРФ буде шукати стратегічного інвестора для приватизації 19,5% держпакета акцій "Роснафти", сподіваючись таким чином домогтися вигідних умов продажу. На думку аналітиків, премія для стратега складе максимум 20-30% до біржової ціни, але в поточних ринкових умовах у інвесторів "набагато менше бажання" йти на таку угоду.

CNPC вже володіє 0,62% акцій "Роснафти", вони були куплені в ході IPO в 2006 року. Основні акціонери компанії — державний "Роснефтегаз" (69,5%) і британська BP (19,75%). Уряд збирається знизити свою частку до контрольної. Тобто, у разі продажу державою всього приватизованого пакета CNPC може стати найбільшим іноземним акціонером "Роснафти". Оцінювати перспективи нарощування частки буде робоча група CNPC, а питання буде вирішуватися на рівні глав РФ і Китаю, підкреслював у квітні представник китайської компанії.

Минулого тижня помічник президента РФ Андрій Білоусов, який також очолює раду директорів "Роснафти", заявляв, що оптимальний варіант приватизації — продаж пакету 19,5% двом стратегічним інвесторам — з тим, щоб пакет такого розміру не пішов в одні руки. Але питання ще опрацьовується инвестконсультантом (банк Intesa).

В уряді розраховували отримати від угоди 550-700 млрд руб., на Московській біржі вчора 19,5% акцій "Роснафти" коштували 665 млрд рублів (1 долар - 66 руб.). Імовірно приватизація держпакету "Роснафти" відбудеться у другій половині цього року, але, на відміну від "Башнафти", обговорення поки йде не так активно. Російський бізнес відкрито не виявляв інтересу до "Роснафти", а іноземці в основному висловлюються дуже обережно. Про можливий інтерес заявляли компанії Індії та Кувейту.

"Роснафта", яка вимушена шукати партнерів для ключових проектів у Східному Сибіру в умовах санкцій і низьких цін на нафту, намагається налагодити стратегічне співробітництво з Індією. Компанія продала консорціуму індійських компаній 29,9% у Середньоботуобінському родовищі і готова продати їм ще 23,9% у Ванкорі і в результаті може отримати за них близько $3 млрд. До цього "Роснафта" безуспішно намагалася продати ці активи китайським компаніям.

Джерела "Ъ" на ринку сумніваються в тому, що новий іноземний акціонер може отримати якісь надзвичайні можливості впливати на прийняття рішень щодо "Роснафти". Зокрема, CNPC хотіла отримати 49% в Ванкорському родовищі, ця умова не влаштувала "Роснафту", і в підсумку віддали частку індійцям. Співрозмовники "Ъ" також зазначають, що в переговорах з китайцями часто доводиться "йти на жертви", а російська влада зараз на це не готова, через що співпраця з китайцями часто не йде далі переговорів.