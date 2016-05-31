Понад 1 тисяча атомників пікетують АП з вимогою не допустити банкрутства атомної галузі

Понад 1 тисяча атомників пікетують Адміністрацію президента з вимогами вирішити проблему блокування рахунків Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", не допустити неправомірну корпоратизацію компанії та усунення професійних кадрів в атомній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники протесту, одягнені в жовту і білу уніформу, пікетують Адміністрацію президента, скандуючи "геть Руки від АЕС", "Немає банкрутства атомної галузі". Протестувальники тримають у руках транспаранти з назвами атомних станцій та компанією "Енергоатом".

Голова Атомпрофспілки Олексій Лич повідомив, що основними причинами організації акції протесту є відсутність реакції влади на проблему блокування рахунків компанії і намірів щодо корпоратизації компанії без урахування особливостей функціонування галузі. За словами Лича, після пікету Адміністрації президента атомники планують попрямувати під будівлю Кабміну.

Після переміщення протестуючих під Кабінет міністрів України о 14:00 глава Атомпрофспілки повідомив, що представник секретаріату Адміністрації президента прийняв і зареєстрував письмові вимоги атомників, проте домовленості про зустріч з президентом Петром Порошенком досягнуті не були.

При цьому від Кабміну до працівників вийшов заступник міністра енергетики Олександр Светелик і запросив представників протестуючих на переговори в будівлю уряду.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярдів гривень, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Дана ситуація виникла через наміри ЗАТ "Спільне підприємство "Укрэлектроватт" стягнути з "Енергоатому" 127,3 мільйона сумнівної заборгованості.

Напередодні, на початку березня, президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків "Енергоатому" з-за спроб компанії "Укрэлектроватт" стягнути з держкомпанії 127 мільйонів гривень. Він наголосив, що згідно законодавства "Енергоатом" має забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

Раніше глава "Атомпрофспілки" Олексій Лич повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закулісно підготувало і направило на погодження проект розпорядження уряду про корпоратизації "Енергоатому", в якому не враховуються особливості роботи атомного комплексу, а його виконання може позбавити державу контролю над компанією.

30 травня "Атомпрофспілки" анонсував проведення акції протесту під будівлею Адміністрації президента і Кабміну.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.