Не зійшлися в ціні: "Газпром" подав позов до Білорусі

Загальний борг білоруських споживачів за російський газ групі "Газпром" досяг 200 мільйонів доларів, "Газпром трансгаз Білорусь" вже подав позов на 125 мільйонів доларів, на суму, що залишилася, також буде підготовлено позов, повідомляє Прайм з посиланням на заступника голови правління "Газпрому" Олександра Медведєва.

"Сума накопичилася дуже серйозна. Вже за 200 мільйонів доларів. "Газпром трансгаз Білорусь" вже один позов подав на 125 мільйонів доларів по заборгованості, що накопичилася, наступний позов готується", - зазначив він.

"Ціну встановлено міжправугодою. Щоб змінити цю ціну, потрібно спочатку міняти міжурядову угоду", - пояснила голова "Газпром експорту" Олена Бурмістрова.

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Раніше в травні голова Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що Білорусь за січень-квітень 2016 року заборгувала "Газпрому" понад 125 мільйонів доларів. У той же час міністр енергетики Білорусії Володимир Потупчик говорив, що Мінськ не визнає наявності цього боргу перед "Газпромом".

Постачальником російського газу на території Білорусі виступає "Газпром трансгаз Білорусь" (колишнє "Белтрансгаз", з 2011 року 100%-ве дочірнє підприємство "Газпрому"). На початку травня "Газпром трансгаз Білорусь" звернувся в Міжнародний арбітражний суд при БелТПП з позовними заявами до газопостачальних організацій Білорусі у зв'язку з недоплатою держпідприємствами республіки за газ.