"Газпром" поставив на окупований РФ Донбас газу на $600 мільйонів, але вимагає оплати з України

Російський газовий монополіст «Газпром» поставив на окупований Росією Донбас газу на 600 млн дол., але вимагає оплати з України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на прес-конференції в Москві заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв заявив: «у нас єдиний контракт» на поставки газу Україні.

«У нас єдиний контракт на поставки газу до України, включаючи Донецьку та Луганську області, де живуть українські громадяни, працюють українські підприємства. Немає жодних окремих рахунків, і не сплачено там вже на суму під 600 млн. дол.», - сказав Медведєв.

Він заявив, що Україні виставляються «загальні рахунки, і газ йде тільки за одним контрактом».

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не брала паливо від російського монополіста «Газпрому» на пунктах входу в українську газотранспортну систему, що розташовані на непідконтрольній українському уряду території. Про це йдеться в заяві «Нафтогазу», опублікованій у зв'язку з вимогами російського «Газпрому» заплатити 0,67 млрд дол. за газ, нібито поставлений споживачам Донецької та Луганської областей у період з лютого 2015 року по квітень 2016 року.

«НАК «Нафтогаз України» не купує газ у ПАТ «Газпром» з листопада 2015 року, а до цього компанія імпортувала газ виключно через пункти входу до ГТС на підконтрольній території Україні. Всі куплені «Нафтогазом» обсяги газу враховано сторонами і оплачено «Нафтогазом», - повідомили в українському держхолдингу.

26 червня 2015 року глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» за поставки газу обсягом 704 млн кубометрів на окупований Донбас становив 212 млн дол.

20 лютого 2015 прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія почала поставляти газ на Донбас «на підставі звернення газових структур «невизнаних республік».