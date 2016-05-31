"Газпром" готовий судитися з Україною в Стокгольмі щодо ціни транзиту, "якщо не вдасться домовитися"

У російському «Газпромі» заявили про готовність судитися з Україною в Стокгольмі щодо ціни транзиту, «якщо не вдасться домовитися»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв.

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«Що стосується України, дуже дивно стикатися з тим, що, незважаючи на діючий контракт, який діє до кінця 2019 року, українські колеги ні з того, ні з сього, без будь-якого приводу, в односторонньому порядку заявляють про підвищення тарифу. Причому на такий рівень, що я не можу знайти аргументів. Вони хочуть зробити український тариф взагалі непривабливим? Щоб у нас взагалі пропало бажання транзитувати», - сказав Медведєв.

«Ми будемо працювати і працюємо за цим контрактом. Вам відомо, що є арбітражні процеси, які ведуться в столиці шведської держави, в місті Стокгольмі з міжнародного права. Якщо не вдасться домовитися, будемо в арбітражі вирішувати», - додав він.

Також Медведєв повідомив, що «Газпром» запросив представників НАК «Нафтогаз України» в Москву для переговорів щодо транзиту газу.

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Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» запропонував «Газпрому» провести переговори щодо вартості послуг з транзиту російського газу в ЄС після того, як 29 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові правила ціноутворення на даний вид послуг.

Однак згідно з існуючим контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом», за яким сторони сперечаються в Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.

Як очікується, нова система тарифоутворення повинна призвести до подорожчання послуг України з транзиту російського газу в ЄС. Але за наявності спірного контракту, складеного згідно зі шведським правом, ціна транзиту може бути змінена лише за згодою сторін або рішенням Стокгольмського арбітражу.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.