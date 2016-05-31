Атомники до 5 червня чекають від влади вирішення проблем галузі, в іншому випадку відновлять акції протесту

Працівники атомно-енергетичного комплексу, які провели 31 травня акцію протесту в урядовому кварталі, до 5 червня чекати від влади дій щодо вирішення проблем галузі, зокрема, розблокування рахунків держкомпанії «Енергоатом», а в разі відсутності реакції відновлять акції протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав після пікету голова Атомпрофспілки Валерій Матов.

«Нами було заявлено, що кінцевий термін, до якого ми очікуємо позитивних рішень щодо наших проблемних питань – кінець тижня. У разі відсутності рішень ми відновлюємо акцію протесту, згідно з планом, затвердженим Атомпрофсоюзом», - сказав Матов.

За його словами, для розблокування рахунків НАЕК «Енергоатом» профспілки домагалися зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, проте його в Кабміні не було.

«З помічниками голови уряду нам вдалося домовитися про те, що до завтрашнього засідання уряду буде підготовлено доручення прем'єр-міністра щодо врегулювання ситуації з рахунками «Енергоатома». Будемо сподіватися, що прем'єр його підпише», - зазначив Матов, уточнивши, що атомникам пообіцяли провести зустріч із прем'єр-міністром.

Крім того, він повідомив, що до 20:00 31 травня представники профспілок, які брали участь у переговорах із заступником міністра енергетики Олександром Светеликом, очікують отримати інформацію про дату і час зустрічі з міністром енергетики Ігорем Насаликом щодо перегляду постанови Кабміну про корпоратизації «Енергоатома».

У свою чергу, голова профкому «Енергоатома» Олексій Лич повідомив, що розблокувати рахунки держкомпанії можна рішенням Міністерства юстиції, оскільки відносно компанії "Укрелектроват", за позовом якої заблоковані рахунки «Енергоатома», порушено кримінальну справу.

«Але Мін'юст цього рішення не приймає, що свідчить про наявність «ляльководів» у вищих ешелонах влади», - зазначив Лич.

За його словами, саме тому атомники домагалися зустрічі з президентом України.

«Ми також хочемо запитати президента про те, з якої причини він наклав вето на закон, яким продовжувався мораторій на банкрутство «Енергоатома». Зараз розроблено новий закон, продляете даний мораторій, і ми будемо вимагати від парламенту негайного прийняття цього законопроекту, який поки що навіть не зареєстрований в парламенті», - додав Матов.

При цьому голова Атомпрофспілки повідомив, що незадоволений зустріччю, яка відбулася в Кабінеті міністрів, тому що представники профспілок не побачили і не почули конкретики, хоча, за його оцінкою, було очевидно, що проблеми «Енергоатома» мають величезну важливість для держави і можуть бути вирішені вольовим рішенням прем'єра.

«Чергове доручення прем'єра тому ж Мін'юсту питання не вирішить, тому ми будемо вимагати остаточного рішення щодо розблокування рахунків компанії або відновимо акцію протесту», - сказав Матов.

«Сьогодні ми припиняємо акцію, але готові почати її наступний етап, якщо наші вимоги знову проігнорують», - додав Лич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, понад 1 тис. атомників провели пікет Адміністрації президента та Кабінету міністрів України з вимогами вирішити проблему блокування рахунків Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», не допустити неправомірної корпоратизації компанії, а також відсторонення професійних кадрів в атомній галузі.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатома» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Дана ситуація виникла через наміри ЗАТ «Спільне підприємство «Укрэлектроватт» стягнути з «Енергоатома» 127,3 млн грн сумнівної заборгованості.

Напередодні, на початку березня, президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків «Енергоатома» через спробу компанії «Укрелектроват» стягнути з держкомпанії 127 млн грн. Він наголосив, що згідно із законодавством «Енергоатом» повинен забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

Раніше заступник голови Атомпрофспілки, голова профкому«Енергоатома» Олексій Лич повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закулісно підготувало і направило на погодження проект розпорядження уряду про корпоратизацію «Енергоатома», в якому не враховуються особливості роботи атомного комплексу, а його виконання може позбавити державу контролю над компанією.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.