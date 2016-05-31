Лондон справедливо застосував до "Роснефти" санкції – висновки генерального адвоката Суду ЄС

Влада Великобританії справедливо ухвалила та застосувала до «Роснефти» нормативні акти, спрямовані на виконання ухвалених Європейським Союзом санкцій.

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Таку точку зору надав Суду ЄС генеральний адвокат Суду Мельхіор Вателе (Melchior Wathelet). Документ був оприлюднений у вівторок Судом ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

Як відомо, в Суді ЄС працює вісім генеральних адвокатів, які зобов’язані неупереджено надати обґрунтовані висновки щодо справ суду. Висновки завжди виносяться до того, як Суд ЄС прийме рішення.

Раніше, «Роснефть» поставила під сумнів обґрунтованість деяких заходів, ухвалених владою Великобританії на виконання рішення Ради ЄС щодо санкцій та подала позов на казначейство Великобританії, Міністерство у справах бізнесу та Управління з врегулювання фінансових ринків 20 листопада минулого року.

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«Роснефть» вважає, що Великобританія безпідставно широко інтерпретує рішення ЄС, включаючи термін «фінансове сприяння» та заборону на випуск глобальних депозитарних розписок. У зв’язку з цим Високий суд Англії та Уельсу поставив цілий ряд запитань Суду ЄС.

По-перше, він запитав, чи має Суд юрисдикцію виносити рішення щодо законності рішень, прийнятих в рамках Спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС, і якщо Суд має юрисдикцію, Високий суд поставив ряд запитань з приводу законності заходів, вжитих стосовно російських підприємств. Одночасно «Роснефть» оскаржує санкції ЄС і в Суді ЄС.

«Суд має юрисдикцію надати попереднє рішення в рамках Статті 267 Угоди щодо функціонування ЄС щодо законності рішення 2014/512/, прийнятого в рамках Спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС 31 липня 2014 року стосовно запобіжних заходів у зв’язку з діями Росії, спрямованими на дестабілізацію ситуації в Україні», - йдеться в документі.

Генеральний адвокат робить висновок про те, що Великобританія може накласти кримінальні санкції до того, як свою оцінку дасть Суд ЄС. «Принципи правової визначеності та правило «немає покарання без його встановлення законом» не перешкоджає державі-члену ввести кримінальну відповідальність відповідно до статті 8 Правил № 833/2014, до того, як використані терміни щодо визначення сфери злочину будуть в достатній мірі висвітлені судом», - зазначається у висновках.

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Генеральний адвокат також вважає, що обмежувальні заходи охоплюють обробку платежів банками або іншими фінансовими установами та видачу глобальних депозитарних розписок, які стосуються акцій, незалежно від дати випуску цих акції. «Стаття 5(2) Правил N833/2014 забороняє випуск глобальних депозитарних розписок, які стосуються акцій юридичних осіб, що вказані у списку Правила з 12 вересня 2014 року, незалежно від дати випуску цих акцій», - йдеться в документі.

Таким чином, Генеральний адвокат пропонує, щоб Суд ЄС прийняв рішення про те, що обмежувальні заходи, ухвалені Радою проти таких російських підприємств, як Роснефть, є, в основному, справедливими.

Санкції ЄС, які були застосовані в якості реакції на порушення суверенітету та територіальної цілісності України Росією, були спрямовані на конкретні підприємства, зокрема такі, як «Роснефть», що спеціалізується на розробці та виробництві нафти та газу.

В аналогічній ситуації, окрім «Роснефти», опинилися «Сбербанк» та ВТБ банк, які торгуються в Лондоні глобальними депозитними розписками. Вони також знаходяться під секторальними санкціями ЄС.