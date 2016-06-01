Єврокомісія заявила про необхідність введення спецнорм для "Північного потоку-2"

Єврокомісія вважає за необхідне створення спеціальних норм, які зазвичай застосовуються при розбіжності різних законодавств, для проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" і чекає ідей від німецького регулятора, заявив віце-президент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович, передає РІА Новости.

"Зараз на експертному рівні ми повідомляємо нашому німецькому партнеру про висновки юридичної оцінки проекту. Цей проект не повинен бути повністю заснований на російському законодавстві. Ми повинні створити спеціальну форму, структуру, яка зазвичай використовується при зіткненні різних правових порядків, в даному випадку Євросоюзу і Німеччини з російським (законодавством — ред.)", — сказав він.

Читайте також"Північний потік-2" несе загрозу енергетичній безпеці Євросоюзу - віце-президент ЄКІдеї про те, якою може бути ця "юридична структура", ЄК хоче почути від німецької сторони, додав представник ЄК.

Він нагадав, що Німеччина створила міжурядову угоду з Норвегією, яка не входить в Євросоюз, вона стосується всіх тих зон, які акцентувала Єврокомісія, зокрема, виконання правил третього енергопакету.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2». У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта - Торжок-2», який забезпечить постачання газу по газопроводу «Північний потік-2» для поставок газу з Росії в Європейський Союз в обхід України.

Згодом уряди низки європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і широке обговорення «Північного потоку-2».

Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шевчович не раз зявлял, що Україна повинна залишатися важливою транзитною країною.